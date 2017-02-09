"Моторолу" ликвидировали украинцы - И.Мосийчук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российского террориста "Моторолу" ликвидировали в Донецке украинцы. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, передает УНН.
"Я знаю и твердо убежден и знаю также лиц, которые этому способствовали, кто ликвидировал" Моторолу ". Это никакая не Российская Федерация - это сделали украинцы. И украинцы придут за каждым. Давайте перестанем быть нацией "терпящей", которая постоянно говорит, что это ФСБ, это их внутренние разборки - это наши их ликвидируют. Не могу говорить о "Гиви", по "Мотороле" говорю точно ", - заявил И.Мосийчук.