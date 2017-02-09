"Моторолу" ліквідували українці – І.Мосійчук

“Я знаю і твердо переконаний і знаю навіть осіб, які цьому сприяли, хто ліквідував „Моторолу“. Це ніяка не Російська Федерація — це зробили українці. І українці прийдуть по кожного. Давайте приплинемо бути нацією „терпіл“, яка постійно каже, що це ФСБ, що це їхні внутрішні розбори — це наші їх ліквідовують. Не можу говорити про „Гіві“, по „Моторолі“ кажу точно”, — заявив І.Мосійчук.