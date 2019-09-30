"Мотор" в третий раз проиграл в Лиге чемпионов по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Запорожский "Мотор" сыграл третий матч в групповом турнире Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Дома чемпион Украины принимал лучшую команду Европы — “Вардар” из Северной Македонии, выигрывала дважды в Лиге чемпионов за последние три сезона (2017, 2019 годы).
Встреча завершилась со счетом 30:31 в пользу “Вардару”. Это уже третье поражение запорожской команды за этот сезон Лиги чемпионов. Ранее “Мотор” уступил польскому клубу “Виве Кельце” (26:33) и венгерском “Веспрему” (28:40).
Следующий матч запорожский клуб сыграет 12 октября в Беларуси против команды “Мешков Брест”.
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