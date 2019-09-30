“Мотор” утретє програв у Лізі чемпіонів з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Запорізький “Мотор” зіграв третій матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Вдома чемпіон України приймав найкращу команду Європи — “Вардар” із Північної Македонії, яка вигравала двічі у Лізі чемпіонів за останні три сезони (2017, 2019 роки).
Зустріч завершилася з рахунком 30:31 на користь “Вардару”. Це вже третя поразка запорізької команди за цей сезон Ліги чемпіонів. Раніше “Мотор” поступився польському клубові “Віве Кельце” (26:33) та угорському “Веспрему” (28:40).
Наступний матч запорізький клуб зіграє 12 жовтня у Білорусі проти команди “Мєшков Брест”.
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