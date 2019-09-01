Запорізький клуб став п'ятикратним володарем Суперкубку України з гандболу

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Броварах за заповнених трибун арени "БВУФК" відбувся матч за Суперкубок України-2019 з гандболу за участі "Мотору" та ZTR, інформує УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

ZTR із новим головним тренером Віталієм Андронов рішуче почав зустріч, проте "Мотор" вирівняв гру, після чого вийшов вперед і здобув впевнену перемогу 29:21. Команда Миколи Степанця виграла перший трофей сезону і продемонструвала відмінну готовність до випробувань на євроарені.

"Мотор" виграв Суперкубок у п'яте поспіль і за сумою всіх титулів в усіх національних титулах випередив ZTR. У "моторців" тепер 18 перемог у "запоріжтрансформаторників" залишилось 17.

Зауважимо, що після гри призи найкращих гравців матчу отримали Геннадій Комок та Едуард Кравченко з "Мотора", а також Максим В’юник і Андрій Акіменко із ZTR.

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