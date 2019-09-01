Запорожский клуб стал пятикратным обладателем Суперкубка Украины по гандболу

ZTR с новым главным тренером Виталием Андроновым решительно начал встречу, однако "Мотор" выровнял игру, после чего вышел вперед и одержал уверенную победу 29:21. Команда Николая Степанца выиграла первый трофей сезона и продемонстрировала отличную готовность к испытаниям на арене.

"Мотор" выиграл Суперкубок в пятый подряд и по сумме всех титулов во всех национальных титулах опередил ZTR. В "моторке" теперь 18 побед в "запорожтрансформаторников" осталось 17.

Заметим, что после игры призы лучших игроков матча получили Геннадий Комок и Эдуард Кравченко из "Мотора", а также Максим Вьюник и Андрей Акименко с ZTR.