Запорожский клуб стал пятикратным обладателем Суперкубка Украины по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Броварах по заполненных трибун арены "БВУФК" состоялся матч за Суперкубок Украины-2019 по гандболу с участием "Мотора" и ZTR, информирует УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
ZTR с новым главным тренером Виталием Андроновым решительно начал встречу, однако "Мотор" выровнял игру, после чего вышел вперед и одержал уверенную победу 29:21. Команда Николая Степанца выиграла первый трофей сезона и продемонстрировала отличную готовность к испытаниям на арене.
"Мотор" выиграл Суперкубок в пятый подряд и по сумме всех титулов во всех национальных титулах опередил ZTR. В "моторке" теперь 18 побед в "запорожтрансформаторников" осталось 17.
Заметим, что после игры призы лучших игроков матча получили Геннадий Комок и Эдуард Кравченко из "Мотора", а также Максим Вьюник и Андрей Акименко с ZTR.