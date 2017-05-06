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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мотопарад "Freedom is our religion" прошел в Киеве

Киев • УНН

 • 26357 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В столице состоялся мотопарад "Freedom is our religion", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Мотопарад "Freedom is our religion" прошел в Киеве

В рамках мероприятия первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис передал флаг "свободы и разнообразия" участникам мотопарада для того, чтобы установить его на живописном берегу Днепра, рядом с памятником основателям Киева.

"Нас всех объединила общая цель: продемонстрировать участникам и гостям "Евровидения" разнообразие и свободу - высшие ценности украинского народа. С помощью наших друзей - казаков 21 века на железных конях - мы символически установим этот флаг "свободы и разнообразия" на живописном берегу Днепра, рядом с памятником основателям Киева", - отметил Г.Плис.

Он добавил, что акция "Freedom is our religion" демонстрирует всем, что каждый из нас уникален по-своему, но мы можем быть вместе и никто нас не способен разъединить.

Напомним, в Киеве открыли обновленную наземную часть Почтовой площади.

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