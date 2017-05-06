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Мотопарад "Freedom is our religion" пройшов у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У столиці відбувся мотопарад "Freedom is our religion", передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Мотопарад "Freedom is our religion" пройшов у Києві

У рамках заходу перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс передав прапор "свободи та різномаїття" учасникам мотопараду для того, щоб встановити його на мальовничому березі Дніпра, поруч із пам’ятником засновникам Києва.

"Нас усіх об’єднала спільна мета: продемонструвати учасникам і гостям "Євробачення", що різномаїття та свобода – найвищі цінності українського народу. За допомогою наших друзів – козаків 21 століття на залізних конях – ми символічно встановимо цей прапор "свободи та різномаїття" на мальовничому березі Дніпра, поруч із пам’ятником засновникам Києва", - зазначив Г.Пліс.

Він додав, що акція "Freedom is our religion" демонструє всім, що кожен із нас унікальний по-своєму, але ми можемо бути разом і ніхто нас не здатен роз’єднати.

Нагадаємо, у Києві відкрили оновлену наземну частину Поштової площі.

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