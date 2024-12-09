Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения
Киев • УНН
На мосту Патона в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к усложнению движения транспорта. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для избежания пробок.
На мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта затруднено. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Водителям советуют быть особенно внимательными и учитывать возможные пробки при планировании маршрута. Рекомендуется по возможности выбирать альтернативные дороги, чтобы избежать дополнительных задержек.
Обновления о ситуации будут предоставлены по мере необходимости.
На мосту Патона в Киеве затруднено движение из-за ДТП3 дек. 2024, 05:08 • 23605 просмотров