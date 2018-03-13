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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Москва потребовала от Украины обеспечить безопасность российских дипучреждений во время выборов

Москва потребовала от Украины обеспечить безопасность российских дипучреждений во время выборов

Киев  •  УНН

 • 12396 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Москва требует от властей Украины обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает УНН.

В МИД РФ заявили, что озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта, во время выборов президента России, российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины.

"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России", - говорится в заявлении.

Также в МИД РФ призвали международные организации и структуры оказать должное влияние на Киев, чтобы "уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам", а также заявили, что вся ответственность за негативные последствия возможных акций лежит на украинских властях.

"Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - сказано в сообщении.

Напомним, украинские националисты пообещали блокировать российские диппредставительства на выборах президента РФ.

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