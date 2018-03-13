Москва вимагає від України забезпечити безпеку російських дипустанов під час виборів

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Москва вимагає від влади України забезпечити безпеку російських дипломатичних установ під час проведення виборів президента РФ. Про це йдеться в заяві МЗС Росії, передає УНН.

У МЗС РФ заявили, що стурбовані намірами українських націоналістів блокувати 18 березня, під час виборів президента Росії, російських дипломатичних і консульських установах на території України.

"Вимагаємо від влади України безумовного забезпечення безпеки Посольства Росії в Києві, російських Генеральних консульств у Харкові, Одесі та Львові, недопущення створення будь-яких перешкод для їх повноцінного функціонування та вільного відвідування громадянами Росії", - йдеться в заяві.

Також в МЗС РФ закликали міжнародні організації та структури належним чином вплинути на Київ, щоб "уберегти його від неадекватних дій, що суперечать загальновизнаним нормам і правилам", а також заявили, що вся відповідальність за негативні наслідки можливих акцій лежить на українській владі.

"Розраховуємо, що в Києві вживатимуть усіх необхідних заходів щодо своєчасного запобігання можливих провокацій", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, українські націоналісти пообіцяли блокувати російські диппредставництва на виборах президента РФ.

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