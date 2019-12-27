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Москва прокомментировала запрет Украиной импорта электроэнергии из РФ

Москва прокомментировала запрет Украиной импорта электроэнергии из РФ

Киев  •  УНН

 • 14160 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министерство энергетики РФ считает неконструктивным решение Украины запретить импорт электроэнергии из России и надеется на его отмену. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Что касается взаимных обменов перетоками электроэнергии или поставок, такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о потребителях, населении, коммерческих организациях, которым, наверное, важнее всего, чтобы у них были свет и тепло дома, такие решения не добавляют оптимизма. Надеемся, что когда-то это решение (о запрете на импорт электроэнергии из РФ - ред.) будет отменено", - сказал российский министр.

"Мы готовы поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более в России есть избытки электроэнергии", - добавил Новак.

Напомним, 25 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции, который предусматривает запрет на продажу и/или поставки электроэнергии, импортируемой из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

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