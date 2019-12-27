Москва прокомментировала запрет Украиной импорта электроэнергии из РФ

"Что касается взаимных обменов перетоками электроэнергии или поставок, такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о потребителях, населении, коммерческих организациях, которым, наверное, важнее всего, чтобы у них были свет и тепло дома, такие решения не добавляют оптимизма. Надеемся, что когда-то это решение (о запрете на импорт электроэнергии из РФ - ред.) будет отменено", - сказал российский министр.

"Мы готовы поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более в России есть избытки электроэнергии", - добавил Новак.

Напомним, 25 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции, который предусматривает запрет на продажу и/или поставки электроэнергии, импортируемой из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).