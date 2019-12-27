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Москва прокоментувала заборону Україною імпорту електроенергії з РФ

Москва прокоментувала заборону Україною імпорту електроенергії з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство енергетики РФ вважає неконструктивним рішення України заборонити імпорт електроенергії з Росії і сподівається на його скасування. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Що стосується взаємних обмінів перетоками електроенергії або поставок, такі рішення не дуже конструктивні, тому що вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів. Якщо думати саме про споживачів, населення, комерційні організації, яким, напевно, найважливіше, щоб у них були світло і тепло будинку, такі рішення не додають оптимізму. Сподіваємося, що колись це рішення (про заборону на імпорт електроенергії з РФ - ред.) буде скасовано", - сказав російський міністр.

"Ми готові постачати електроенергію в необхідних обсягах, тим більше в Росії є надлишки електроенергії", - додав Новак.

Нагадаємо, 25 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію при недостатній конкуренції, який передбачає заборону на продаж та/або постачання електроенергії, імпортованої з РФ (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку).

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