Москалькова рассказала, в каких условиях содержится Сенцов

"Я только что разговаривала с Анатолием Саком, уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком округе, который ежедневно получает о нем (Сенцове – ред.) информацию. Он будет завтра лично у него в камере. Последний раз, когда он посещал его два дня назад, он (Сенцов – ред.) встает, ходит по камере, 15 метров камера – два окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему какая-либо помощь", - сообщила Москалькова.



Как сообщал УНН, украинский омбудсмен Людмила Денисова не может одна встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцовым из-за особенностей российского законодательства.