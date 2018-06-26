Москалькова розповіла, в яких умовах утримується Сенцов

"Я тільки що розмовляла з Анатолієм Саком, уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому окрузі, який щодня отримує про нього (Сенцова - ред.) інформацію. Він буде завтра особисто у нього в камері. Останній раз, коли він відвідував його два дні тому, він (Сенцов - ред.) встає, ходить по камері, 15 метрів камера - два вікна, провітрюється. Я особисто полечу для того, щоб можна було переконатися, який його стан здоров'я і чи потрібна йому якась допомога", - повідомила Москалькова.



Як повідомляв УНН, український омбудсмен Людмила Денисова не може одна зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим через особливості російського законодавства.