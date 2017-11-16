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Москаль настаивает на расследовании дела Майдана в комплексе с расстрелами милиции

Москаль настаивает на расследовании дела Майдана в комплексе с расстрелами милиции

Киев  •  УНН

 • 13923 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бывший глава временной следственной комиссии ВР по расследованию расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года Геннадий Москаль настаивает на необходимости проведения следствия в комплексе с расследованием убийств сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на допросе в Генеральной прокуратуре Украины, видеозапись которого сегодня исследовал Печерский районный суд Киева во время рассмотрения ходатайства о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование по делу по подозрению Януковича в организации и руководстве расстрелами активистов Майдана, передает корреспондент УНН.

"Я всегда говорил и говорю, что дело Майдана надо расследовать в комплексе с расстрелами сотрудников милиции. Иначе истины не найдем", - сказал Москаль.

По его словам, комиссией, которую он возглавлял, было установлено, что "в 75-80% пули, которыми были убиты люди были снайперские и прошли навылет".

"Это не автоматные пули - у них кинетическая энергия больше. А нашли только одну снайперскую винтовку СВД. А где остальные?" - отметил Москаль.

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Он также объяснил причину, по которой тогдашнее руководство МВД Украины было вынуждено обратиться в МВД России для предоставления специальных средств поражения.

"У нас уже не было ничего эффективного. То, что было - на Грушевского выстреляли", - сказал Москаль.

В то же время он подчеркнул, что предоставленные Россией боеприпасы при получении сертификацию в Украине не прошли.

"Поэтому Азаров, опасаясь этого, соответствующий документ не подписал", - отметил экс-нардеп.

Во время допроса он также сообщил, что, по имеющейся в то время в ВСК информации, поджог 18 февраля 2014 года главного офиса Партии регионов на ул. Липской в ​​Киеве совершили сотрудники СБУ для того, чтобы "побудить Януковича ввести масштабную антитеррористическую операцию".

В тот же день, как отметил Москаль, с этого офиса было украдено 20 млн грн.

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Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

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