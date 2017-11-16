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Москаль наполягає на розслідуванні справи Майдану в комплексі з розстрілами міліції

Москаль наполягає на розслідуванні справи Майдану в комплексі з розстрілами міліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишній голова тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування розстрілів активістів Майдану у лютому 2014 року Геннадій Москаль наполягає на необхідності проведення слідства у комплексі із розслідуванням вбивств співробітників правоохоронних органів. Про це він заявив на допиті у Генеральній прокуратурі України, відеозапис якого сьогодні дослідив Печерський районний суд Києва під час розгляду клопотання про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування у справі за підозрою Януковича в організації та керівництві розстрілами активістів Майдану, передає кореспондент УНН.

“Я завжди казав і говорю, що справу Майдану треба розслідувати в комплексі з розстрілами співробітників міліції. Інакше істини не знайдемо”, — сказав Москаль.

За його словами, комісією, яку він очолював, було встановлено , що “у 75-80% кулі, якими було вбито людей, були снайперські і пройшли навиліт”.

“Це не автоматні кулі — у них кінетична енергія більша. А знайшли лише одну снайперську гвинтівку СВД. А де інші?” - зазначив Москаль.

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Він також пояснив причину, через яку тодішнє керівництво МВС України було змушено звернутися до МВС Росії для надання спеціальних засобів ураження.

“У нас вже не було нічого ефективного. Те, що було — на Грушевського вистріляли”, — сказав Москаль.

Водночас він підкреслив, що надані Росією боєприпаси при отриманні сертифікацію в Україні не пройшли.

“Тому Азаров, побоюючись цього, відповідний документ не підписав”, — зауважив екс-нардеп.

Під час допиту він також повідомив, що, за наявною на той час у ТСК інформацією, підпал 18 лютого 2014 року головного офісу Партії регіонів на вул. Липській у Києві здійснили співробітники СБУ для того, щоб “спонукати Януковича ввести масштабну антитерористичну операцію”.

Того ж дня, як зазначив Москаль, з цього офісу було вкрадено 20 млн грн.

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Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

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