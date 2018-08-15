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Мосийчук заявил, что в НАБУ ему отказали в расследовании контрабанды леса

Киев • УНН

 • 9322 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что в Национальном антикоррупционном бюро ему отказали в расследовании ряда фактов контрабанды леса-кругляка. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Мосийчук заявил, что в НАБУ ему отказали в расследовании контрабанды леса

"После обнародования отчета британской неправительственной организации Earthsight я обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с депутатским обращением, в котором требовал возбудить и расследовать уголовное производство по фактам контрабанды леса-кругляка, изложенных в этом обращении. В ответ сегодня я получил отказ! То есть, директор НАБУ Артем Сытник не видит контрабанды леса", - отметил Мосийчук.

По его словам, "вся страна видит, а Сытник нет".

"Зрение у этого "антикоррупционера", похоже, исчезло после ночных посиделок последнего у Президента Петра Порошенко, который в свою очередь ветировал наш с железной командой Радикальной партии Олега Ляшко закон о криминализации контрабанды леса-кругляка", - добавил нардеп.

"Из этого я делаю вывод, что директор НАБУ Сытник лично крышует контрабанду леса-кругляка в страны ЕС в интересах транснациональных компаний. В связи с отказом Сытника расследовать контрабанду леса-кругляка буду по этому поводу обращаться к Генеральному прокурору Юрию Луценко, главе САП Назару Холодницкому, председателю СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову", - резюмировал он.

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