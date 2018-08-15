Мосійчук заявив, що у НАБУ йому відмовили у розслідуванні контрабанди лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що у Національному антикорупційному бюро йому відмовили у розслідуванні низки фактів контрабанди лісу-кругляку. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Після оприлюднення звіту британської неурядової організації Earthsight я звернувся до директора НАБУ Артема Ситника з депутатським зверненням, у якому вимагав порушити і розслідувати кримінальне провадження по фактах контрабанди лісу-кругляку, викладених у цьому зверненні. У відповідь сьогодні я отримав відмову! Тобто, директор НАБУ Артем Ситник не бачить контрабанди лісу", - зауважив Мосійчук.
З його слів, "вся країна бачить, а Ситник ні".
"Зір у цього "антикорупціонера", схоже, зник після нічних посиденьок останнього у Президента Петра Порошенка, який у свою чергу заветував наш з залізною командою Радикальної партії Олега Ляшка закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляку", - додав нардеп.
"З цього я роблю висновок, що директор НАБУ Ситник особисто кришує контрабанду лісу-кругляку до країн ЄС в інтересах транснаціональних компаній. У зв’язку з відмовою Ситника розслідувати контрабанду лісу-кругляку буду з цього приводу звертатися до Генерального прокурора Юрія Луценка, очільника САП Назара Холодницького, голови СБУ Василя Грицака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - резюмував він.