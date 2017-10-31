Мосийчук заявил, что сегодня может подтвердиться одна из версий покушения на него

"Сегодня жду важной вести. Есть все шансы сегодня до конца дня отработать одну из основных версий покушения на мою жизнь, а значит подобраться к убийцам Амины (Окуевой). Ведь я, как и Адам Осмаев, считаю что исполнители этих страшных преступлений одни и те же", - написал И.Мосийчук.

Напомним, 25 октября в Киеве на народного депутата И.Мосийчука совершили покушение.

Вчера в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль в котором ехали А.Окуева и А.Осмаев.