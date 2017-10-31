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Мосійчук заявив, що сьогодні може підтвердитися одна з версій замаху на нього

Мосійчук заявив, що сьогодні може підтвердитися одна з версій замаху на нього

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявляє, що сьогодні може підтвердитися одна з основних версій замаху на нього. Про це І.Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні чекаю важливої звістки. Є всі шанси сьогодні до кінця дня відпрацювати одну з основних версій замаху на моє життя, а значить підібратися до вбивць Аміни (Окуєвої). Адже я, як і Адам Осмаєв, вважаю що виконавці цих страшних злочинів одні й ті самі", - написав І.Мосійчук.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата І.Мосійчука скоїли замах.

Вчора в Київській області невідомі розстріляли автомобіль в якому їхали А.Окуєва та А.Осмаєв.

Українські Національні Новини

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