Мосійчук заявив, що сьогодні може підтвердитися одна з версій замаху на нього

"Сьогодні чекаю важливої звістки. Є всі шанси сьогодні до кінця дня відпрацювати одну з основних версій замаху на моє життя, а значить підібратися до вбивць Аміни (Окуєвої). Адже я, як і Адам Осмаєв, вважаю що виконавці цих страшних злочинів одні й ті самі", - написав І.Мосійчук.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата І.Мосійчука скоїли замах.

Вчора в Київській області невідомі розстріляли автомобіль в якому їхали А.Окуєва та А.Осмаєв.