Мосийчук связал покушения на него, Окуеву и Махаури
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук не исключает, что покушения на него, добровольцев АТО Амину Окуеву, Адама Осмаева, а также бойца добровольческого чеченского батальона Тимура Махаури совершены одними и теми же людьми. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера после убийства Амины Окуевой ее раненый муж Адам Осмаев заявил, что это дело рук тех же лиц, совершивших покушение на меня. Я добавлю, что эта группа совершила еще ряд убийств, в том числе взорвали Тимура Махаури", - написал И.Мосийчук.
Напомним, в начале сентября во время взрыва в центре Киева погиб Тимур Махаури.
Вскоре при взрыве, квалифицированного как теракт, пострадал Игорь Мосийчук.
Уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.