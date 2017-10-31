Мосийчук связал покушения на него, Окуеву и Махаури

"Вчера после убийства Амины Окуевой ее раненый муж Адам Осмаев заявил, что это дело рук тех же лиц, совершивших покушение на меня. Я добавлю, что эта группа совершила еще ряд убийств, в том числе взорвали Тимура Махаури", - написал И.Мосийчук.

Напомним, в начале сентября во время взрыва в центре Киева погиб Тимур Махаури.

Вскоре при взрыве, квалифицированного как теракт, пострадал Игорь Мосийчук.

Уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.