Мосійчук пов'язав замахи на нього, Окуєву та Махаурі

"Вчора після вбивства Аміни Окуєвої її поранений чоловік Адам Осмаєв заявив, що це справа рук тих же осіб, які вчинили замах на мене. Я додам, що ця ж група вчинила ще ряд вбивств, в тому числі підірвали Тімура Махаурі", - написав І.Мосійчук.

Нагадаємо, на початку вересня під час вибуху у центрі Києва загинув Тімур Махаурі.

Згодом під час вибуху, кваліфікованого як теракт, постраждав Ігор Мосійчук.

Уже 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.