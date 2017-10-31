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Мосійчук пов'язав замахи на нього, Окуєву та Махаурі

Мосійчук пов'язав замахи на нього, Окуєву та Махаурі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук не виключає, що замахи на нього, добровольців АТО Аміну Окуєву, Адама Осмаєва, а також бійця добровольчого чеченського батальйону Тімура Махаурі скоєні одними й тими ж людьми. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вчора після вбивства Аміни Окуєвої її поранений чоловік Адам Осмаєв заявив, що це справа рук тих же осіб, які вчинили замах на мене. Я додам, що ця ж група вчинила ще ряд вбивств, в тому числі підірвали Тімура Махаурі", - написав І.Мосійчук.

Нагадаємо, на початку вересня під час вибуху у центрі Києва загинув Тімур Махаурі.

Згодом під час вибуху, кваліфікованого як теракт, постраждав Ігор Мосійчук.

Уже 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

Українські Національні Новини

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