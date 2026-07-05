Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили цветами флага США к 250-летию независимости
Киев • УНН
В Киеве монумент "Родина-мать" подсветили синим, белым и красным в честь 250-й годовщины независимости США. Инициатором акции выступила Американская торговая палата в Украине.
Вечером 4 июля киевский монумент "Родина-мать" подсветили синим, белым и красным цветами американского флага в честь 250-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Американская торговая палата в Украине, выступившая инициатором праздничной акции, информирует УНН.
Детали
Там отметили, что сегодня нет более символичного места в мире для празднования свободы, чем Киев.
Подсвечивая флаг США на историческом монументе Украины "Родина-Мать", мы вместе отмечаем независимость. Этот монумент является символом мужества, стойкости и несокрушимой защиты свободных людей. Киев стоит, Украина стоит и американский бизнес стоит плечом к плечу с Украиной. От Киева до Вашингтона месседж один: свобода объединяет нас, мужество определяет нас, а партнерство делает нас сильнее
Он добавил, что "это больше, чем иллюминация, это символ того, что отношения между Соединенными Штатами и Украиной остаются крепкими, как никогда".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что "есть реальная перспектива завершить эту войну и решимость США имеет ключевое значение".
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