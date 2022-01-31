Монополия НАБУ на борьбу с коррупцией потерпела фиаско – парламентарий

Детали

"Я хочу заявить, что САП, НАБУ, НАПК и ВАКС - это органы параллельной юстиции, созданные Западом для контроля украинских чиновников. Ведь фактически все их руководители — иностранные ставленники. Эти так называемые антикоррупционные органы работают над теми же делами, над которыми способны работать обычные правоохранительные органы", - отметил нардеп.

В Украине вместо реальной есть имитированная борьба с коррупцией, продолжил Бурмич.

"У нас в стране происходит "монополизация" борьбы с коррупцией, и всей этой вертикалью управляют из-за рубежа! При этом никто из чиновников не сидит, зато иностранные разведки имеют досье на всех украинских коррупционеров и держат их под контролем", - убежден парламентарий.

На содержание антикоррупционных органов государство тратит заоблачные деньги. Так, за прошлый год сумма достигла нескольких миллиардов, уточнил Бурмич. Впрочем, в бюджет страны так называемые антикоррупционеры вернули лишь 10 миллионов украденных денег, заявил нардеп.

"Поэтому я считаю, что единственная реальная цель существования всех этих антикоррупционных структур — сбор очернительной информации на украинских чиновников для иностранных разведслужб!"- резюмировал он.

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В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. В то же время лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС - все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке.

Некоторые факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ выросло в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн или почти 4 млн долларов.

А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.