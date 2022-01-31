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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Монополія НАБУ на боротьбу з корупцією зазнала фіаско – парламентар

Монополія НАБУ на боротьбу з корупцією зазнала фіаско – парламентар

Київ • УНН

 • 16768 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Діяльність НАБУ в Україні не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Цей та інші антикорупційні органи створив Захід задля контролю українських чиновників. Таку думку висловив народний депутат від "ОПЗЖ" Анатолій Бурміч, передає УНН.

Деталі

"Я хочу заявити, що САП, НАБУ, НАЗК та ВАКС – це органи паралельної юстиції, створені Заходом для контролю українських чиновників. Адже фактично всі їхні керівники – іноземні ставленики. Ці так звані антикорупційні органи працюють над тими ж справами, над якими здатні працювати звичайні правоохоронні органи", – зазначив нардеп.

В Україні замість реальної є імітована боротьба із корупцією, продовжив Бурміч.

"У нас в країні відбулася "монополізація" боротьби з корупцією, і вся ця вертикаль керується з-за кордону! При цьому ніхто з чиновників не сидить, натомість іноземні розвідки мають досьє на всіх українських корупціонерів та тримають їх під контролем", – переконаний парламентар.

На утримання антикорупційних органів держава витрачає захмарні кошти. Так, за минулий рік сума сягнула кількох мільярдів, уточнив Бурміч. Втім, до бюджету країни так звані антикорупціонери повернули лише 10 мільйонів вкрадених грошей, заявив нардеп.

"Тому я вважаю, що єдина реальна мета існування всіх цих антикорупційних структур – збирання очорнювальної інформації на українських чиновників для іноземних розвідслужб!" – резюмував він.

До теми

Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Водночас лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС - усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням.

Деякі факти про НАБУ

За останні 5 років фінансування НАБУ зросло у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або майже 4 млн доларів. 

А минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції. 

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни

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