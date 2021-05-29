Монетный двор Литвы на своих монетах ошибочно написал девиз другой страны

Детали

Так, монетный двор Литвы выпустил 500 тысяч монет, номиналом в 2 евро, которые по достоинству оценены коллекционерами, и продаются по цене выше номинала. Как отмечается, монету можно приобрести за девять евро, но не более двух штук для одного человека.

При этом, создатели перепутали лозунг, выгравированный на монете. Так, вместо надписи на литовском языке “Свобода. Единство. Процветание” (“LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ”) - на ребре монеты размещена фраза на латышском языке “Боже, благослови Латвию” (“DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU”): это девиз, который Латвия использует на своих денежных знаках.

Отмечается, что банк обратился к Литовскому монетному двору за разъяснениями, а владельцы монет имеют право вернуть их, заменив на “правильные”.

Добавим

Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании отчеканил самую большую за всю свою 1100-летнюю историю золотую монету диаметром 20 см, массой 10 кг и номиналом 10 тысяч фунтов стерлингов (385 тысяч гривен).