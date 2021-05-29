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Монетний двір Литви на своїх монетах помилково написав девіз іншої країни

Київ • УНН

 • 45943 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Монетний двір Литви випустив монети, тиражем в 500 тисяч штук, на яких помилково написаний девіз латиською мовою. В організації почали внутрішнє розслідування. Про це інформує УНН з посиланням на заяву банку Литви.

Монетний двір Литви на своїх монетах помилково написав девіз іншої країни

Деталі

Так, монетний двір Литви випустив 500 тисяч монет, номіналом в 2 євро, які по достоїнству оцінені колекціонерами, і продаються за ціною вище номіналу. Як зазначається, монету можна придбати за дев'ять євро, але не більше двох штук в одні руки.

При цьому, творці переплутали гасло, вигравіруване на монеті. Так, замість напису на литовській мові "Свобода. Єдність. Процвітання" ("LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ") - на ребрі монети розміщена фраза латиською мовою "Боже, благослови Латвію" ("DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU"): це девіз, який Латвія використовує на своїх грошових знаках.

Відзначається, що банк звернувся до Литовського монетного двору за роз'ясненнями, а власники монет мають право повернути їх, замінивши на "правильні".

Додамо

Королівський монетний двір (Royal Mint) Великої Британії викарбував найбільшу за всю свою 1100-річну історію золоту монету діаметром 20 см, масою 10 кг і номіналом 10 тисяч фунтів стерлінгів (385 тисяч гривень).

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