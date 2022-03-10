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Монастырский: за день удалось эвакуировать 18 тыс человек

Монастырский: за день удалось эвакуировать 18 тыс человек

Киев • УНН

 • 77161 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В течение четверга силами украинских правоохранителей и спасателей удалось эвакуировать по предварительным расчетам около 18 тысяч человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

“У нас фактически полиция и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимаются вопросами эвакуации. Сегодня могу сказать, что второй день удачной эвакуации. Мы сегодня, пока не закончился еще один день, происходят еще некоторые эвакуационные процессы, можем говорить о 18 тысяч человек, которые удалось эвакуировать сегодня”, - сказал Монастырский.

Детали

С его слов, это очень приблизительная цифра, она считается по количеству машин, которые проезжают через пункты пропуска.

“К сожалению, не все населенные пункты, в том числе те которые мы планировали в Киевской области, сегодня смогли выехать. Убежден, завтра мы продолжим эвакуацию и доберемся до тех мест, до которых к сожалению сегодня не смогли добраться”, - добавил министр.

Ранее

Президент Украины ранее сообщил, что начиная с прошлой эпохи, из городов Украины, которые сейчас больше всего страдают от российских оккупантов, удалось эвакуировать более 60 тысяч граждан.

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