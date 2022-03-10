Монастирський: за день вдалось евакуювати 18 тис осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Протягом четверга силами українських правоохоронів та рятувальників вдалось евакуювати за попередніми розрахунками близько 18 тисяч осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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“У нас фактично поліція і рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій займаються питаннями евакуації. Сьогодні можу сказати, що другий день вдалої евакуації. Ми сьогодні, поки не закінчився ще день, відбуваються ще певні евакуаційні процеси, можемо говорити про 18 тисяч осіб, які вдалось евакуювати сьогодні”, - сказав Монастирський.
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З його слів, це дуже приблизна цифра, вона рахується по кількості машин, які проїжджають через пункти пропуску.
“Нажаль, не всі населені пункти, зокрема ті які ми планувати в Київській області, сьогодні змогли виїхати. Переконаний, завтра ми продовжимо евакуацію і доберемось до тих місць, до яких нажаль сьогодні не змогли дістатись”, - додав міністр.
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Президент України раніше повідомив, що починаючи з минулої доби, з міст України, які наразі найбільше потерпають від російських окупантів, вдалось евакуювати понад 60 тисяч громадян.