Монахова: выпускники школ, где язык обучения венгерский или румынский, не сдают успешно ВНО

"По статистике в школах с румынским языком обучения не сдали ВНО 62% выпускников. С венгерским - 55%. Более половины выпускников не сдают ВНО. Это данные за 2016 год, есть свежие данные, но они не сильно отличаются. Эти дети лишены возможности вступать в украинские вузы. Это означает, что они едут за границу, мы теряем молодежь. Это государственная проблема. Мы будем отстаивать интересы государства", - отметила она.

Напомним, скоро планируется избрать офис и секретариат языкового Омбудсмена.