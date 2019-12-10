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Монахова: выпускники школ, где язык обучения венгерский или румынский, не сдают успешно ВНО

Монахова: выпускники школ, где язык обучения венгерский или румынский, не сдают успешно ВНО

Киев  •  УНН

 • 9616 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Более половины выпускников школ с языком обучения румынским и венгерским не сдают успешно ВНО по украинскому языку. Об этом во время пресс-конференции заявила языковой омбудсмен Татьяна Монахова, передает УНН.

"По статистике в школах с румынским языком обучения не сдали ВНО 62% выпускников. С венгерским - 55%. Более половины выпускников не сдают ВНО. Это данные за 2016 год, есть свежие данные, но они не сильно отличаются. Эти дети лишены возможности вступать в украинские вузы. Это означает, что они едут за границу, мы теряем молодежь. Это государственная проблема. Мы будем отстаивать интересы государства", - отметила она.

Напомним, скоро планируется избрать офис и секретариат языкового Омбудсмена.

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