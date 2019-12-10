Монахова: випускники шкіл, де мова навчання угорська або румунська, не складають успішно ЗНО

"За статистикою у школах з румунською мовою навчання не склали ЗНО 62% випускників. З угорською - 55%. Більше половини випускників не складає ЗНО. Це дані за 2016 рік, є свіжі дані, але вони не сильно відрізняються. Ці діти позбавлені можливості вступати в українські ВНЗ. Це означає, що вони їдуть за кордон, ми втрачаємо молодь. Це державницька проблема. Ми будемо відстоювати інтереси держави", - зазначила вона.

Нагадаємо, скоро планується обрати офіс та секретаріат мовного Омбудсмена.