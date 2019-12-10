"Ми зараз стоїмо на нульовій точці": мовний Омбудсмен розповіла про плани в роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Скоро планується обрати офіс та секретаріат мовного Омбудсмена, наразі немає нічого. Про це повідомила мовний Омбудсмен Тетяна Монахова під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз стоїмо на нульовій точці, немає ані штатного розпису, ані команди, яка би приступила до виконання обов'язків, немає приміщення, немає юридичного приміщення, немає нічого. Тому перше завдання обрати секретаріат. Сама структура секретаріату виходить із функціоналу. Що прописано в законі? Є в нас розгляд скарг, судові позови та потужний юридичний відділ. Має бути відділ лінгвістичної експертизи, там, де ми розбираємо - це висловлювання принижує державну мову в публічному просторі, чи не принижує. Ми зараз працюємо над тим, щоб почати створювати секретаріат. Це, насправді, непросто: від пошуку приміщень, від пошуку команди, сформування структури", - зазначила вона.
Монахова також розповіла, що планує співпрацювати з громадськістю та активістами.
"В бюджеті 2020 року закладено кошти на створення секретаріату. Будуть створені офіційні сторінки і в соціальних мережах, і ми збираємося встановити постійне інформування про нашу роботу, отримувати фідбєк, відповідати, реагувати. Крім того, при секретаріаті ми плануємо створити громадську колегію, куди ми запрошуємо всіх активістів із захисту державної мови. Я думаю, це будуть регулярні зустрічі, обговорення, де буде суспільство вносити пропозиції, моніторити виконання закону, радити щось. Тому що без суспільного діалогу в гуманітарній роботі нема чого робити", - додала вона.
Нагадаємо, 27 листопада Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.