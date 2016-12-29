МОН: выпускники школ должны владеть иностранным языком как минимум на уровне В1
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Выпускники средней школы должны выпускаться со знанием иностранного минимум на уровне В1. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобразования.
"Цель МОН - это сделать так, чтобы выпускники школ выпускались со знанием иностранного минимум на уровне В1, а из специализированной школы - на уровне В2", - заявил заместитель министра Минобразования П.Хобзей во время мероприятий по закрытию Года английского языка в Украине.
Вчера, 28 декабря в мероприятии по закрытию Года английского языка в Украине участие приняли заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович, соучредитель Global Office, народный депутат Мустафа Найем и директор Global Office Оксана Нечипоренко.
"Год английского языка завершается, но не заканчивается его массовое изучение украинцами. Процесс только начинается. Вы можете рассчитывать на мою всестороннюю поддержку и как Президента страны, так и лично ", - заявил на английском языке Президент Украины Петр Порошенко.
В ведомстве отметили, что в этом году школы, участвовавшие в проекте англоязычных лагерей, имели преимущество при распределении компьютеров, которые Украина получила в рамках помощи от КНР.
При этом, уже в следующем году будут организованы летние языковые лагеря GoCamp для 100 тыс. украинских школьников с привлечением 1000 иностранных волонтеров. В задачах на 2017 год - тестирование 5 тысяч госслужащих на знание иностранного языка, 2 тысячи из них смогут бесплатно повысить уровень владения иностранным языком. Кроме того, увеличится количество кинотеатров, показывающих фильмы на языке оригинала, а к началу "Евровидения" работников служб такси и гостинично-ресторанного бизнеса будут бесплатно обучать английскому.