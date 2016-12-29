МОН: випускники шкіл повинні володіти іноземною мовою щонайменше на рівні В1
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Випускники середньої школи мають випускатися зі знанням іноземної щонайменше на рівні В1. Про це УНН повідомили у прес-службі Міносвіти.
“Ціль МОН — це зробити так, щоб випускники шкіл випускалися зі знанням іноземної щонайменше на рівні В1, а зі спеціалізованої школи — на рівні В2”, — заявив заступник міністра Міносвіти П.Хобзей під час заходів із закриття Року англійської мови в Україні.
Вчора, 28 грудня у заході із закриття Року англійської мови в Україні участь взяли заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович, співзасновник Global Office, народний депутат Мустафа Найєм та Директор Global Office Оксана Нечипоренко.
“Рік англійської мови завершується, але не закінчується її масове вивчення українцями. Процес лише починається. Ви можете розраховувати на мою всебічну підтримку і як Президента країни, так і особисто”, — заявив англійською мовою Президент України Петро Порошенко.
У відомстві зазначили, що в цьому році школи, що брали участь в проекті англомовних таборів, мали перевагу при розподіленні комп’ютерів, що Україна отримала в рамках допомоги від КНР.
При цьому, вже наступного року будуть організовані літні мовні табори GoCamp для 100 тисяч українських школярів із залученням 1 000 іноземних волонтерів. У завданнях на 2017 рік — тестування 5 000 держслужбовців на знання іноземної мови, 2000 з них матимуть змогу безкоштовно підвищити рівень володіння іноземною мовою. Крім того, збільшиться кількість кінотеатрів, які показують фільми мовою оригіналу, а до початку “Євробачення” працівників служб таксі та готельно-ресторанного бізнесу безкоштовно навчатимуть англійської.