МОН Украины открыло в Полтаве университет "для тех, кому за 50"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На базе Полтавского университета экономики и торговли стартовал бесплатный образовательный проект для тех, кому за 50. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки Украины.
Преподаватели вуза на волонтерских началах проводят семинары и лекции по туризму, истории, литературе, компьютерных технологиях. Сейчас в Университет для людей третьего возраста присоединились 360 студентов-пенсионеров.
“Организовать обучение и подобрать интересную литературу для занятий преподавателям помогают молодые студенты вуза. Среди наиболее востребованных направлений — компьютеризация, где студентам зрелого возраста объясняют, как пользоваться гаджетами и мобильными приложениями, общаться в соцсетях”, — говорится в сообщении ведомства.
Среди других популярных учебных отраслей — кулинария, вышивание и другие направления, где студенты активно общаются между собой и осваивают новые навыки.
Как сообщал УНН, Министерство образования и науки Украины разместило на сайте для публичного обсуждения проект Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.