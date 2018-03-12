МОН України відкрило у Полтаві університет "для тих, кому за 50"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На базі Полтавського університету економіки й торгівлі стартував безкоштовний освітній проект для тих, кому за 50. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
Викладачі вишу на волонтерських засадах проводять семінари та лекції з туризму, історії, літератури, комп’ютерних технологій тощо. Наразі до Університету для людей третього віку долучилися 360 студентів-пенсіонерів.
“Організувати навчання та підібрати цікаву літературу для занять викладачам допомагають молоді студенти вишу. Серед найбільш затребуваних напрямів — комп’ютеризація, де студентам зрілого віку пояснюють, як користуватись гаджетами та мобільними додатками, спілкуватися у соцмережах”, — йдеться у повідомленні відомства.
Серед інших популярних навчальних галузей — кулінарія, вишивання та інші напрями, де студенти активно комунікують між собою та освоюють нові навички.
Як повідомляв УНН, Міністерство освіти і науки України розмістило на сайті для публічного обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.