"Молярный город": сотни тысяч американцев путешествуют через мексиканскую границу в поисках более дешевой стоматологии

Детали

Около 600 стоматологов заполнили четыре главные улицы города, предлагая процедуры в несколько раз дешевле, чем в Соединенных Штатах.

«Это самая высокая концентрация стоматологов на квадратный километр в мире», — шутит один из мужчин, которые толкаются в поисках клиентов возле пограничного пункта.

Лос-Альгодонес более известен американцам как «Молярный город», прозвище, которое распространилось задолго до того, как Интернет упростил поиск медицинских услуг. У города даже есть веб-сайт — molarcity.org — для помощи потенциальным пациентам в выборе врачей и организации поездок.

Конкуренция жесткая, с каждого балкона висят красочные вывески, рекламные листовки со скидками на отбеливание, удаление и имплантацию.

Несмотря на такое количество стоматологов, спрос на них по-прежнему велик.

В разгар сезона с ноября по апрель 7000 жителей "Молярного города" почти удваиваются за счет американцев, совершающих однодневные поездки.

Даже в душные летние месяцы ежедневно приезжает около 2000 человек из приграничных штатов США, таких как Калифорния, Аризона или Нью-Мексико.

"В Калифорнии мой дантист хотел поставить мне в рот эквивалент Теслы", - шутит Рене, 65-летний мужчина из Калифорнии, который впервые посетил "Молярный город" для установки четырех имплантатов.

"Он сказал мне, что вся процедура будет стоить 57 000 долларов", — смеется водитель Uber, прикрывая рот рукой.

Доктор Карлос Рубио, который прошел обучение в Мексике и Соединенных Штатах, говорит, что огромная разница в цене – это то, что сначала привлекает клиентов. Скидка такова, говорит 63-летний мужчина, что она более чем покрывает дополнительные расходы на поездку, даже если пациенту приходится совершать повторные поездки на несколько приемов.

По данным Иллинойского университета в Чикаго, около четверти американцев не имеют стоматологического страхования, тогда как государственные программы, такие как Medicaid, обычно не покрывают все формы стоматологической помощи.

64-летний мужчина, который сейчас живет в Аризоне, говорит, что многие люди ошибочно полагают, что стоматология в Мексике ниже по качеству. На самом деле он говорит: «Оборудование здесь более современное. Мой стоматолог дома до сих пор использует оттиски — здесь все делают в электронном виде».