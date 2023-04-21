"Молярне місто": сотні тисяч американців подорожують через мексиканський кордон у пошуках дешевшої стоматології

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Близько 600 стоматологів заповнили чотири головні вулиці міста, пропонуючи процедури в кілька разів дешевше, ніж у Сполучених Штатах.

«Це найвища концентрація стоматологів на квадратний кілометр у світі», — жартує один із чоловіків, які штовхаються у пошуках клієнтів біля прикордонного пункту.

Лос-Альгодонес більш відомий американцям як «Молярне місто», прізвисько, яке поширилося задовго до того, як Інтернет спростив пошук медичних послуг. Місто навіть має веб-сайт — molarcity.org — для допомоги потенційним пацієнтам у виборі лікарів та організації поїздок.

Конкуренція жорстка, з кожного балкона висять барвисті вивіски, рекламні листівки зі знижками на відбілювання, видалення та імплантацію.

Незважаючи на таку кількість стоматологів, попит на них, як і раніше, великий.

У розпал сезону з листопада до квітня 7000 жителів "Молярного міста" майже подвоюються за рахунок американців, які здійснюють одноденні поїздки.

Навіть у задушні літні місяці щодня приїжджає близько 2000 осіб із прикордонних штатів США, таких як Каліфорнія, Арізона чи Нью-Мексико.

"У Каліфорнії мій дантист хотів поставити мені в рот еквівалент Тесли", - жартує Рене, 65-річний чоловік з Каліфорнії, який вперше відвідав "Молярне місто" для встановлення чотирьох імплантатів.

"Він сказав мені, що вся процедура коштуватиме 57 000 доларів", — сміється водій Uber, прикриваючи рот рукою.

Доктор Карлос Рубіо, який пройшов навчання у Мексиці та Сполучених Штатах, каже, що величезна різниця в ціні – це те, що спочатку приваблює клієнтів. Знижка така, каже 63-річний чоловік, що вона більш ніж покриває додаткові витрати на поїздку, навіть якщо пацієнту доводиться робити повторні поїздки на кілька прийомів.

За даними Іллінойського університету в Чикаго, близько чверті американців не мають стоматологічного страхування, тоді як державні програми, такі як Medicaid, зазвичай не покривають усі форми стоматологічної допомоги.

64-річний чоловік, який зараз живе в Аризоні, каже, що багато людей помилково вважають, що стоматологія в Мексиці нижча за якість. Насправді він каже: «Устаткування тут сучасніше. Мій стоматолог удома досі використовує відбитки — тут все роблять в електронному вигляді».