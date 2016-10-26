Молодой человек упал с высоты в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Вчера в Запорожье около половины 12-го упал с высоты и разбился 18-летний парень. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Происшествие случилось по ул. Казачьей. Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть молодого человека.
С какого этажа выпал молодой человек, неизвестно.
Напомним, как сообщал УНН, мужчина застрелил себя в Запорожье .