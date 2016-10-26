Молодой человек упал с высоты в Запорожье

Происшествие случилось по ул. Казачьей. Врачи скорой, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть молодого человека.

С какого этажа выпал молодой человек, неизвестно.

Напомним, как сообщал УНН, мужчина застрелил себя в Запорожье .