Молодий хлопець впав з висоти у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вчора у Запоріжжі близько о пів на 12-ту впав з висоти та розбився 18-річний парубок. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Подія сталась по вул. Козачій. Лікарі швидкої, які прибули на місце події, констатували смерть молодого чоловіка.
З якого поверху випав юнак, невідомо.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік застрелив себе на Запоріжжі.