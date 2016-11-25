Парень украл машину у пенсионера на Черкащине
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 25 ноября. УНН. В местный отдел полиции поступило сообщение от 81-летнего мужчины об ограблении, сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Черкасской области, пишет УНН-Центр.
Как сообщил пострадавший, он подвозил молодого человека и дорогой остановился и вышел на несколько минут по делам, оставив ключи в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник. Молодой человек пересел на водительское сиденье и быстро исчез в неизвестном направлении.
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Правоохранители разослали ориентировки на похищенное авто всем экипажам области и начали поиски автомобиля. Через несколько часов поисков один из экипажей заметил автомобиль похож по описанию. На требование остановиться водитель никак не отреагировал, а только увеличил скорость. Началось преследование. Информацию о выявленном авто немедленно была передана в ближайшее экипажам и работникам патрульной полиции города Черкассы. После длительного преследования полицейские совместными усилиями остановить автомобиль и задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый житель города Золотоноша.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 289 Уголовного кодекса Украины.