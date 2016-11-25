Молодик поцупив автівку в пенсіонера на Черкащині

Як повідомив постраждалий, він підвозив молодого чоловіка і дорогою зупинився та вийшов на декілька хвилин у справах, залишивши ключі в замку запалення, чим і скористався зловмисник. Молодик пересів на водійське сидіння та швидко зник у невідомому напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’яного водія-втікача затримали на Дніпропетровщині

Правоохоронці розіслали орієнтування на викрадене авто всім екіпажам області та розпочали пошуки автомобіля. Через декілька годин пошуків один з екіпажів помітив автомобіль схожий за описом. На вимогу зупинитися водій ніяк не відреагував, а лише збільшив швидкість. Розпочалося переслідування. Інформацію про виявлене авто негайно була передана найближчим екіпажам та працівникам патрульної поліції міста Черкаси. Після тривалого переслідування поліцейські спільними зусиллями зупинити автомобіль та затримали зловмисника. Ним виявився 21—річний раніше судимий житель міста Золотоноша.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України.