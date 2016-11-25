Молодик поцупив автівку в пенсіонера на Черкащині

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 2396 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 88847 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 103063 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 102214 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 105750 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 114188 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 170149 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75324 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162861 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111949 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
29%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20756 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 18346 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 17142 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 25594 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 11536 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 4114 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 12326 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 88826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 170135 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 188475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 2098 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102416 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104408 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48511 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51533 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Молодик поцупив автівку в пенсіонера на Черкащині

Київ • УНН

 • 7582 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. До місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від 81-річного чоловіка про пограбування, повідомили у прес-службі ГУ НП у Черкаській області, пише УНН-Центр.

Молодик поцупив автівку в пенсіонера на Черкащині

Як повідомив постраждалий, він підвозив молодого чоловіка і дорогою зупинився та вийшов на декілька хвилин у справах, залишивши ключі в замку запалення, чим і скористався зловмисник. Молодик пересів на водійське сидіння та швидко зник у невідомому напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П’яного водія-втікача затримали на Дніпропетровщині

Правоохоронці розіслали орієнтування на викрадене авто всім екіпажам області та розпочали пошуки автомобіля. Через декілька годин пошуків один з екіпажів помітив автомобіль схожий за описом. На вимогу зупинитися водій ніяк не відреагував, а лише збільшив швидкість. Розпочалося переслідування. Інформацію про виявлене авто негайно була передана найближчим екіпажам та працівникам патрульної поліції міста Черкаси. Після тривалого переслідування поліцейські спільними зусиллями зупинити автомобіль та затримали зловмисника. Ним виявився 21—річний раніше судимий житель міста Золотоноша.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78