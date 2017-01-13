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Актуальное
Молдове пообещали в ЕС до 100 млн евро помощи

Молдове пообещали в ЕС до 100 млн евро помощи

Киев • УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, объявила, что Молдова получит от ЕС помощь на сумму до 100 млн евро на обеспечение ее неотложных финансовых потребностей, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, 40 млн евро предоставят в виде грантов, еще 60 млн - как среднесрочную ссуду "на благоприятных финансовых условиях".

СМИ отмечает, что эта помощь поможет Молдове обеспечить ее насущные финансовые потребности и стабилизировать экономику, заявил вице-президент Еврокомиссии по делам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

Среди насущных проблем Молдовы в заявлении Еврокомиссии назвали коррупцию и плохое управление, которые внесли свой вклад в ослабление позиций по сбору налогов и баланса платежей и к замедлению экономического роста.

В заявлении Кишинев также призвали тщательно расследовать исчезновение из нескольких банков Молдовы суммы в примерно миллиард евро накануне парламентских выборов 2014 года.

Это исчезновение, что произошло при власти проевропейского правительства, как полагают, повредило репутации прозападных политиков Молдовы. Отзвук этого скандала, как полагают, стал одной из причин победы на президентских выборах в ноябре прошлого года пророссийского деятеля Игоря Додона.

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