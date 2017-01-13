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Молдові пообіцяли в ЄС до 100 млн євро допомоги

Молдові пообіцяли в ЄС до 100 млн євро допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Європейська комісія, виконавчий орган Європейського союзу, оголосила, що Молдова отримає від ЄС допомогу на суму до 100 мільйонів євро на забезпечення її найнагальніших фінансових потреб, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначено в повідомленні Єврокомісії, 40 мільйонів євро нададуть у вигляді ґрантів, іще 60 мільйонів – як середньострокову позику «на сприятливих фінансових умовах».

ЗМІ відзначає, що ця допомога допоможе Молдові забезпечити її найнагальніші фінансові потреби і стабілізувати економіку, заявив віце-президент Єврокомісії у справах євро і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс.

Серед нагальних проблем Молдови в заяві Єврокомісії назвали корупцію і погане управління, що зробили свій внесок у послаблення позицій щодо збору податків і балансу платежів і до вповільнення економічного зростання.

У заяві Кишинів також закликали дбайливо розслідувати зникнення з кількох банків Молдови суми у приблизно мільярд євро напередодні парламентських виборів 2014 року.

Це зникнення, що відбулося за влади проєвропейського уряду, як вважають, зашкодило репутації прозахідних політиків Молдови. Відголос цього скандалу, як вважають, став однією з причини перемоги на президентських виборах у листопаді минулого року проросійського діяча Ігоря Додона.

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