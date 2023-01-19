Молдова запросила у союзников системы ПВО, чтобы остановить дестабилизирующие усилия россии

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"Мы запросили системы воздушного наблюдения и защиты", - сказала Майя Санду агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы также надеемся получить некоторые из них".

Детали

Санду сказала, что военный бюджет страны был увеличен и что правительство ведет переговоры с ЕС по системам противовоздушной обороны, а также ведет переговоры на двусторонней основе с союзниками. Она отметила, что чувствует, что ее страна в безопасности, учитывая сопротивление Украины россии.

Санду сказала, что усилия рф по дестабилизации, пока не увенчались успехом.

"россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы в Молдове и пророссийские партии с целью свержения правительства, парламента и президента, и это не означает, что она сдалась, но до сих пор нам удавалось поддерживать стабильность", - сказала президент.

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Прозападное правительство Молдовы решительно поддерживало Киев после российского вторжения и подало официальную заявку на вступление в ЕС только через неделю после ввода российских войск в Украину в феврале прошлого года.

Молдова обвинила Москву в попытке использовать свое влияние на сепаратистское движение в Приднестровье для дестабилизации остальной части преимущественно румыноязычной страны.