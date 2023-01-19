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The Guardian

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Молдова запросила у союзників системи ППО, щоб зупинити дестабілізуючі зусилля росії

Київ • УНН

 • 390602 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Молдова запросила системи протиповітряної оборони у своїх союзників, прагнучи зміцнити можливості, але спроби росії дестабілізувати країну поки не мали успіху, заявила президент у четвер. Про це пише Reuters, передає УНН.

Молдова запросила у союзників системи ППО, щоб зупинити дестабілізуючі зусилля росії

Цитата

"Ми запросили системи повітряного спостереження та захисту", - сказала Майя Санду агентству Reuters у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємось отримати деякі з них".

Деталі

Санду сказала, що військовий бюджет країни був збільшений і що уряд веде переговори з ЄС щодо систем протиповітряної оборони, а також веде переговори на двосторонній основі із союзниками. Вона зауважила, що відчуває, що її країна у безпеці з огляду на опір України росії.

Санду сказала, що зусилля рф з дестабілізації, поки не увінчалися успіхом.

"росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалення уряду, парламенту та президента, і це не означає, що вона здалася, але досі нам вдавалося підтримувати стабільність", - сказала президент.

Додамо

Прозахідний уряд Молдови рішуче підтримував Київ після російського вторгнення і подав офіційну заявку на вступ до ЄС лише через тиждень після введення російських військ в Україну в лютому минулого року.

Молдова звинуватила Москву у спробі використати свій вплив на сепаратистський рух у Придністров'ї для дестабілізації решти переважно румуномовної країни.

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