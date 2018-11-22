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Молдова и Румыния подписали соглашения ведущие к сближению стран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноябрь. УНН. Молдова и Румыния подписали ряд соглашений, среди которых и отмена тарифов на роуминг между странами. Соглашения были подписаны на совместном заседании правительств Румынии и Республики Молдова, которое прошло в Бухаресте передает УНН со ссылкой на Deschide.md.

В ходе заседания правительств страны подписали Совместную декларацию об отмене тарифов на роуминг. Также был подписан протокол о создании смешанных патрульных команд для патрулирования общего участка границы, а также договор о финансировании

“Развитие национальной транспортной системы в северо-восточной зоне Румынии с целью улучшения снабжения в эту зону природного газа, а также обеспечение возможностей транспортировки в Республику Молдова”.

Также страны подписали декларацию о намерениях создать усиленные учебных условия для перспективы создания смешанного подразделения армии Румынии и Национальной армии Республики Молдова.

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Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что на заседании официальные лица проанализировали текущие проекты и определили план на будущее. “Мы подтвердили, что присоединение к Европейскому союзу остается нашим единственным планом, и наши усилия будут активизированы в период председательства Румынии в Совете Евросоюза”, — сказал Филип.

По словам премьер-министра, Румыния является основным торговым партнером Молдовы, объем внешней торговли в этом году вырос на 30% и превысил один миллиард долларов.

“В Кишиневе стало настоящим трендом высказываться за объединение. Мы придерживаемся мнения, что подход должен быть прагматичным, тогда он принесет больше результатов. Не только громкие заявления обеспечивают нам это сближение, но и конкретные проекты. Мы хотим, чтобы это объединение происходило путем взаимоподключения инфраструктуры в разных областях. Мы хотим, чтобы наши граждане не чувствовали, что они перешли из одной страны в другую”, — сказал премьер-министр Молдовы.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ отметила, что подписание соглашений свидетельствует о том, что “были предприняты важные шаги, и то, что начато сегодня, должно продолжиться на следующем этапе”.

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