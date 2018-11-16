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В Румынии 15 тыс. молдаван прописаны по трем адресам

В Румынии 15 тыс. молдаван прописаны по трем адресам

Киев  •  УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Бухарест, что в Румынии, вызовут 15 тыс. молдаван, которые прописаны за тремя адресами, с двойным гражданством на допрос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавское издание Noi.

"15000 молдаван с двойным гражданством, которые прописаны по трем адресам третьего сектора Бухареста, доставят в Румынии на допрос", - говорится в сообщении молдавского издания.

Причиной этого стали обыски у шести граждан Румынии, которых подозревали в предоставлении прописки иностранным гражданам.

"Правоохранительные органы Румынии подозревают их в оказании услуг иностранным гражданам за определенную плату с целью получения ими румынского удостоверения личности, заявляя, что иностранцы будут жить по их адресам. "Клиенты" были практически все из Молдовы, они платили за эти услуги от 150 до 200 евро", - поясняется в издании.

"Для перевозки в Румынию всех причастных к этому делу молдаван понадобится примерно 750 микроавтобусов. Если все они отправятся в путь одновременно, то на дороге образуется колонна длиной около шести километров", - шутя отметили в издании.

Как ранее сообщал УНН, две трети опрошенных заявили , что не хотели бы иметь двойное гражданство, 35% сказали, что хотели бы иметь второй паспорт.

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