В Румунії 15 тис. молдован прописані за трьома адресами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Бухарест, що в Румунії, викличуть 15 тыс. молдаван з подвійним громадянством, які прописані за трьома адресами, на допит. Про це повідомляє УНН із посиланням на молдавське видання Noi.
“15 тисяч молдаван з подвійним громадянством, які прописані за трьома адресами третього сектора Бухареста, доставлять до Румунії на допит”, — йдеться в повідомленні молдавського видання.
Причиною цього стали обшуки у шести громадян Румунії, якіх підозрювалі в надані прописки іноземним громадянам.
“Правоохоронні органи Румунії підозрюють їх в наданні послуг іноземним громадянам за певну плату з метою отримання ними румунського посвідчення особи, заявляючи, що іноземці будуть жити за їхніми адресами. „Клієнти“ були практично всі з Молдови, вони платили за ці послуги від 150 до 200 євро”, - пояснюється в виданні.
“Для перевезення в Румунію всіх причетних до цієї справи молдаван знадобиться приблизно 750 мікроавтобусів. Якщо всі вони відправляться в шлях одночасно, то на дорозі утворюється колона довжиною близько шести кілометрів”, — жартома відзначили в виданні.
Як раніше повідомляв УНН, дві третини опитаних заявили, що не хотіли б мати подвійного громадянства, 35% сказали, що хотіли б мати другий паспорт.